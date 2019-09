"Get the party started": Pink wird 40

Im Jahr 2001 erschien ihr zweites Album "M!ssundaztood". An den Singleauskopplungen "Just like a pill", "Get the party started", "Don't let me get me" kam wohl niemand vorbei, der in den 90ern aufgewachsen ist. Es folgten 2003 das dritte Album "Try this", im Jahr 2006 "I'm not dead" und 2008 schließlich "Funhouse". Von ihrem ursprünglichen Signature Look, den pinkgefärbten Haaren, hat sie sich längst verabschiedet. The Truth About Love erschien 2012, Beautiful Trauma 2017, ihr aktuelles Album "Hurts 2B Human 2019".