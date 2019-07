So war das Wienkonzert von Pink: Wir können wieder lieben lernen

Miley Cyrus turnte, wir erinnern uns, in “ Wrecking Ball” nackt auf einer Abrissbirne rum. Pink hingegen, die eigentlich gerne P!nk geschrieben wird, aber das kann man so schlecht lesen, Pink also turnt anfangs angezogen zu “Get The Party Started” auf einem riesigen rosa Kronleuchter im Happel-Stadion herum. Und am Ende des Wien-Konzerts weiß man: Hier wird nichts abgerissen, hier wird aufgebaut, das Wohlfühlen und die gute Laune nämlich, denn es war außergewöhnlich toll und auch noch gut fürs Herz.