Gerüchte um Romanze mit Hugh Jackman: Scheidung bei Ex-Co-Star

"Wir waren gesegnet, beinahe drei Jahrzehnte als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu leben. Nun hat sich unsere Reise verändert, und wir haben uns dazu entschlossen, uns zu trennen, damit jeder für sich wachsen kann", erklärten die beiden in einem gemeinsamen Statement gegenüber People, während Insider behaupteten, das Langzeitpaar habe sich bereits vor längerem getrennt.

Laut Page Six reichte Sutton am Dienstag die einvernehmliche Scheidung ein. Das Paar hatte im Oktober 2014 im Rahmen einer privaten Zeremonie in Santa Barbara, Kalifornien, geheiratet. Gemeinsam haben Sutton und Griffin ein Kind adoptiert.

Was läuft da mit Hugh Jackman?

Gerüchte über ein Ehe-Aus kursieren in Broadway-Kreisen, seit Foster mit Jackman im Musical "The Music Man", welches im Februar 2022 Premiere feierte, zu sehen war. Quellen behaupten gegenüber Page Six, dass sich Foster und Jackman verliebt hätten. "Sie sind zu 100 Prozent zusammen und verliebt und wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen", so ein Insider.

Hugh Jackman und Sutton Foster ließen die Gerüchte bisher unkommentiert.