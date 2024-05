"Germany's Next Topmodel"-Siegerin Sara Nuru ist schwanger

Die "Germany's Next Topmodel"-Siegerin von 2009 gab am Sonntagabend bei Instagram bekannt, ihr zweites Baby zu erwarten.

In einem Video zeigte sich die 34 Jahre alte Unternehmerin mit ihrem Babybauch - unterlegt vom Britney-Spears-Hit "Baby One More Time", einem Küken-Emoji und der Zahl 2. Zu den ersten Gratulanten unter dem Instagram-Post gehörten Moderatorin Rebecca Mir, Sängerin Mandy Capristo und Moderator Steven Gätjen.