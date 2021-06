Reality-Star Georgina Fleur sorgt mal wieder mit einem Nervenzusammenbruch vor laufender Kamera für Schlagzeilen. In einer Instagram-Story brach die schwangere 31-Jährige jetzt völlig unerwartet in Tränen aus, als sie gerade dabei wear ihren Followern neue Kleider zu präsentieren.

Fleur: "Angst um mein Leben und Angst um mein Kind"

"Ich kann diese Traurigkeit, die ich habe, einfach nicht mehr verbergen", klagte sie unter Tränen. "Was ich die letzten sechs Wochen durchmache wegen dem Erzeuger meines Kindes, das ist unglaublich."

Demnach soll ihr On-Off-Partner Kubilay Özdemir der Grund für Fleurs Krise sein. Fleur erwartet derzeit ihr einziges Kind. Doch als wäre eine Schwangerschaft nicht schon eine Herausforderung, leben sie und der Vater ihres Kindes in Trennung. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Fleur nach ihrem letzten Streit mit "Kubi" aus ihrer Wohnung in Dubai ausgezogen und in eine neue Wohnung gezogen ist. Zuvor soll ihr Ex-Freund angeblich betrunken in ihrem Apartment aufgekreuzt sein. Bis heute konnten sie sich offenbar nicht einigen.

"Was ich in den letzten sechs Wochen alles durchmache wegen des Erzeugers meines Kindes. Ich versuche, mit ihm eine Versöhnung zu finden. Ich habe ihm einen Vertrag vorgelegt, den er unterschreiben soll. In dem Vertrag steht einfach, dass er mich in Frieden lässt, mich nicht mehr kontaktieren darf und ich endlich meine Ruhe habe", berichtet Fleur weinend in ihrer Instagram-Story.