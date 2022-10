George Clooney verrät den Moment, in dem er sich in Ehefrau Amal verliebte

Hollywood-Star George Clooney verriet Details über den Tag, an dem er seine heutige Ehefrau Amal kennenlernte. In der Show seiner Kollegin Drew Barrymore erzählte er, dass sein Agent, der Amal bereits kannte, ihm vor dem ersten Treffen versicherte, dass er sie heiraten würde. Der Schauspieler glaubte ihm nicht. "Ich dachte: 'Du bist ein Idiot. Du weißt, dass das nicht passieren wird'", so Clooney. Das Kennenlernen habe demnach in seinem Haus am Comer See stattgefunden. Amal habe Como (Italien) gemeinsam mit einer befreundeten Person besucht.