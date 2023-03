Erster Auftritt seit fast 20 Jahren: Gene Hackman mit 93 abgemagert, aber agil

Er z√§hlte einst zu den ganz Gro√üen in Hollywood: Schauspieler Gene Hackman galt drei Jahrzehnte als einer der f√ľhrenden amerikanischen Charakterdarsteller. Sein Schaffen umfasst die Beteiligung an 100 Film- und Fernsehproduktionen. Mittlerweile genie√üt der vierfache Golden-Globe- sowie zweifache Oscar-Preistr√§ger aber schon seit Jahren seinen wohlverdienten Ruhestand.

Gene Hackman: Seit fast zwei Dekaden kein Film mehr

2004 gab Hackman in einem Interview mit Talkmaster Larry King bekannt, dass er keine weiteren Filmangebote habe und er davon ausgehe, dass seine Filmkarriere zu Ende sei. Seitdem ist er in der Tat in keinem Film mehr aufgetreten. 2008 best√§tigte der geb√ľrtige Kalifornier, dass er nicht mehr als Schauspieler agieren will.