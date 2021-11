Grober Umgang: Gemma Whelan packt über intime Szenen bei "Game of Thrones" aus

"Es gab eine Szene in einem Bordell mit einer Frau und sie war so exponiert, dass wir zusammen darüber gesprochen haben, wo die Kamera sein würde und womit sie zufrieden war", erinnert sie sich. Auch ihr bisexueller Charakter war in so manch schlüpfrige Szene zu sehen. Selbst hätte die intimen Drehmomente aber immer mit den anderen Schauspielern vorab besprochen.

Whelan ist jedoch der Meinung, dass sich die Filmindustrie mittlerweile allerdings zum Besseren verändern. Obwohl sie nie persönlich "Drohungen oder Übergriffe am Set" erlebt hätte, merkte die zweifache Mutter an, dass sich "die Stimmung an den Filmsets geändert hat". So würde bei Dreharbeiten mittlerweile ein anderer Ton herrschen. Wenn jemand eine unangebrachte Anspielung macht, so würde man deswegen auch ermahnt werden.

Gemma Whelan ist mit Gerry Howell veheiratet. Die beiden haben einen kleinen Sohn und eine Tochter.