Gemeinsam in neuem Film: So tickt Sean Penns Tochter Dylan Penn

Hollywoodstar Sean Penn kehrt für seinen neuen Film "Flag Day", in dem er zusammen mit seiner Tochter Dylan Penn zu sehen sein wird, als Regisseur zurück. In dem auf wahren Begebenheiten basierenden Film, der in Cannes seine Premiere gefeiert hat, führt ein Vater ein Doppelleben als Fälscher, Bankräuber und Trickbetrüger, um für seine Tochter sorgen zu können. Dylan Penn ist darin erstmals an der Seite ihres berühmten Papas zu sehen.

Wer ist Dylan Penn?

Dylan Penn stammt aus der geschiedenen Ehe Penns mit "House of Cards"-Star Robin Wright. Sie kam als Dylan Frances Penn am 13. April 1991 in Los Angeles zur Welt. Wie ihr Bruder Hopper ist auch sie im Hollywoodbiz groß geworden und hat in der Vergangenheit auch schon als Model gearbeitet. Die 30-Jährige war in der Vergangenheit bereits in kleineren Rollen zu sehen. Unter anderem wirkte sie in der Horrorkomödie "Condemned" und in "Elvis & Nixon" mit.