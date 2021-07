Geld im Übermaß: Die dekadentesten und skurrilsten Anschaffungen der Stars

Johnny Depp

Als nicht minder exzentrisch gilt Hollywoodstar Johnny Depp. Auch er hat schon einige verrückte Einkäufe getätigt. So soll der Schauspieler laut dem "Hollywood Reporter" einmal aus einer Laune heraus eine Diamantmanschette für 400.000 Dollar erstanden haben. Gegenüber dem "Rolling Stone"-Magazin brüstete sich Depp damit, fünf Millionen Dollar dafür ausgegeben zu haben, die Asche des verstorbenen Autors Hunter S. Thompson mit einer Kanone in den Himmel zu schleudern. Auch seine Vorliebe für edlen Wein ließ sich der "Fluch der Karibik"-Star so einiges kosten. "Es ist beleidigend zu sagen, dass ich 30.000 Dollar für Wein ausgegeben habe", sagte Depp gegenüber "Rolling Stone". "Weil es viel mehr ist." Als verschwenderisch würde er sich selbst aber offenbar nicht bezeichnen. "Es ist mein Geld", sagte Depp einmal dem "Wall Street Journal". "Wenn ich täglich 15.000 Wattebäusche kaufen will, ist das mein Ding."