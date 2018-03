Geld bei gesunder Ernährung: Heidis eigenwillige Kindererziehung

Sie macht das Frühstück

Sie macht die morgendlichen Mahlzeiten angeblich selbst, auch wenn ihr Ex-Mann Seal nach der Trennung erklärte, dass Heidi nie gekocht habe, außer ein einziges Mal. Für die Kinder gebe es zum Frühstück neben Smoothies auch Eierspeise, Pancakes und Müsli, so Klum. Brot mit Käse und Wurst kommt scheinbar nicht auf den Tisch, obwohl sie es selbst als Kind täglich gegessen habe, wie sie erzählt.

Eiserne Disziplin

Klum ist bekannt für ihre eiserne Disziplin. Ohne Pause arbeitet die Deutsche vor allem in den USA an ihrer Karriere. Die vier Kinder und ihren Moderationsberuf unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Heidi hat schon in der Vergangenheit erklärt, dass ihr gesamtes Leben extrem durchgetaktet ist und sie nicht ohne ihren Terminplaner leben könne.