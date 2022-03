Gefängnis: Jussie Smollett kommt wegen vorgetäuschten Angriffs in Haft

Ein Richter in Chicago verurteilte den 39-jährigen US-Schauspieler Jussie Smollett, der vor allem durch seine Rolle in der Musik-Serie "Empire" bekannt ist, Medien zufolge am Donnerstag zu 150 Tagen Gefängnis, einer 30-monatigen Bewährungsstrafe und zur Zahlung von 120.000 Dollar (etwa 110.000 Euro) als Entschädigung für die Polizeiermittlungen und 25.000 Dollar Geldstrafe. Smollett beteuerte bei der Strafmaßverkündung erneut seine Unschuld.

Haftstrafe für "Empire"-Star Jussie Smollett

Die Geschworenen hatten den früheren Star der US-Serie "Empire" bereits im Dezember in den meisten Anklagepunkten schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft warf dem afroamerikanischen Schauspieler vor, den vermeintlichen Angriff selbst inszeniert und echten Opfern rassistischer Aggressionen damit geschadet zu haben. Der schlagzeilenträchtige Fall hatte im Jänner 2019 begonnen, als Smollett der Polizei erzählte, er sei nachts nahe seiner Wohnung von zwei maskierten Männern angegriffen worden.