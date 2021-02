Geburtstermin in den nächsten Tagen: Wie das nächste Royal-Baby heißen könnte

Ob die werdende Mama ebenfalls einen (oder mehrere) klassische(n) Namen wählt, wird die Öffentlichkeit aber erst nach der Geburt erfahren. Wenn sich Eugenie und Jack tatsächlich für den traditionellen Weg entscheiden, sind laut der Zeitschrift Tatler derzeit Alice und Arthur unter den Favoriten bei den Buchmachern. Weitere mögliche Namen sind demnach Augusta, Thomas, Alexandra, Victoria und Victor.

Als Zehnte in der Reihe der Thronfolger ist Prinzessin Eugenie jedoch nicht in gleichem Ausmaße an die Tradition gebunden, wie zum Beispiel Cousin William, dessen Kinder George, Charlotte und Louis heißen. Daher wäre also ebenfalls ein modernerer Name möglich. Auch Prinz Harry und seine Frau Meghan haben sich in diesem Sinne mit "Archie Harrison" für ihren Erstgeborenen für einen Traditionsbruch entschieden.

Babynews noch im Februar?

"Jack und ich sind so aufgeregt", schrieb die 30-Jährige bei Verkündung ihrer Schwangerscft auf Instagram. Eugenie ist die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (Fergie) und Enkelin der 94-jährigen Queen. Nähere Details verrieten die werdenden Eltern bislang nicht. Das britische Hello-Magazin will im Jänner aber den Geburtstermin des Kindes herausgefunden haben. Mitte Februar soll es demnach soweit sein. Wer dieses Detail ausgeplaudert hat, berichtete das Boulevardmedium hingegen nicht.