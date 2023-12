Gebügelte Schnürsenkel & nächtliche Wutanfälle: Enthüllungen über Charles' Marotten

Das hätte der Palast wohl lieber vor der Öffentlichkeit verborgen: In seinem neuen Buch "Endgame" behauptet Adels-Experte Omid Scobie unter anderem, dass es Berichte über "nächtliche Wutanfälle" gibt, die König Charles III. haben soll, wenn seine Schlaf-Routine vom Personal nicht punktgenau beachtet wird.

Charles besteht auf gebügelten Pyjama - sonst gibt es Ärger

Es ist allgemein bekannt, dass der britische Monarch in Bezug auf seinen Tagesablauf besonders pedantisch ist. So ist Charles unter anderem dafür bekannt, beim Essen sehr pingelig zu sein. Auch was seine Schlafenszeiten betrifft, soll der König äußerst eigenwillig sein.

➤ Lesen Sie hier mehr: Das Luxus-Nahrungsmittel, das König Charles III. aus dem Palast verbannt hat