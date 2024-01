"Ganzes Leben davon bestimmt": Kit Harington macht Diagnose öffentlich

Die Erfolgs-Serie "Game of Thrones" machte den britischen Schauspieler Kit Harrington zum Weltstar. Doch der plötzliche Ruhm forderte seinen Tribut. Harrington hatte jahrelang mit Depressionen und Alkoholproblemen zu kämpfen. 2019 begab er sich schließlich auf Reha -um Hilfe bei „einigen persönlichen Problemen“ zu suchen. Und wie jetzt bekannt wurde, hat Harrington damals eine Diagnose erhalten, die sein Leben für immer verändern sollte.

Kit Harrington erhielt ADHS-Diagnose

Im Podcast "The Hidden 20%" erinnerte sich der Schauspieler an seinen Aufenthalt in der Rehaklinik zurück. Während seiner Behandlung wurde bei ihm Diagnose ADHS festgestellt. Die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung zeigt sich in der Regel bereits im Kindesalter: Betroffene haben einen starken Bewegungsdrang, wirken unkonzentriert und impulsiv. ADHS kann sich aber auch bei Erwachsenen bemerkbar machen.

