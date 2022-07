Ganz schön protzig: Katherine Heigl zeigt ihren begehbaren Kleiderschrank

Nicht nur so manch Normalo tut sich beim Ausmisten schwer. Auch die Stars brauchen gelegentlich ein wenig Hilfe beim Ordnung Machen in ihren glamourösen Kleiderschränken. Vor allem, wenn sich - wie im Falle von Katherine Heigl - neben jeder Menge Schuhe und Kleidern auch viel Ramsch angesammelt hat.

Nach Aufräumaktion: Katherine Heigl zeigt ihren Kleiderschrank

Die Schauspielerin ließ mehrere Räume in ihrem Haus mithilfe von Organisationsspezialisten des bei Promis beliebten Unternehmens "Home + Sort" aufräumen und neu organisieren.

Bei dieser Gelegenheit teilte der ehemalige "Grey's Anatomy"-Star ein Vorher- und Nachher-Video von ihrem begehbaren Kleiderschrank. Mittlerweile kann sich dieser wirklich sehen lassen. Ihr Garderobenzimmer sei nach der Aufräumaktion zu einem Anker geworden, erzählt Heigl überglücklich auf Instagram.

Bevor ihr begehbarer Kleiderschrank neu organisiert wurde, habe sie jedes Mal, wenn sie einen Fuß in den Schrank setzte, "ein solches Gefühl überwältigender Verzweiflung" überwältigt. "Alles, was ich sehen konnte, war ein unüberwindbarer Berg vor mir, als ich inmitten des Chaos stand", fuhr sie fort. Das Chaos gehört nun der Vergangenheit an, wie Heigl stolz zeigt. An Luxus fehlt es ihr nun nicht mehr.