"Game of Thrones"-Star packt über Marilyn Manson aus

Es sind schwere Vorwürfe, die zurzeit gegen Skandal-Rocker Marilyn Manson erhoben werden. Mehrere Frauen - darunter die bekannte Schauspielerin Evan Rachel Wood ("Westworld", "Kajillionaire") - werfen dem US-Musiker schweren Missbrauch vor. Der 52-Jährige bestreitet die Anschuldigungen über psychische, physische und sexuelle Gewalt.

"Game of Thrones"-Star erhebt Vorwürfe gegen Manson

Nun werden aber erneut böse Anschuldigungen gegen den Musiker laut. "Game of Thrones"-Darstellerin Esme Bianco, die in der Fantasy-Saga in einer Nebenrolle die Prostituierte Ros verkörperte, sprach nun mit The Cut über mutmaßliche Übergriffe durch Manson, die sie während ihrer Beziehung mit dem Rockstar erlebt haben soll.

Bianco beschuldigt Marilyn Manson unter anderem, sie wiederholt mit einem Messer geschnitten, mit einer Axt verfolgt und sie "wie eine Gefangene" behandelt zu haben, als sie 2011 etwa zwei Monate zusammen lebten.

Die 38-Jährige Britin fügte hinzu, dass ihre Beziehung mit Manson, der mit bürgerlichem Namen Brian Hugh Warner heißt, vor etwa 12 Jahren im Jahr 2009 begonnen habe. Damals sei sie noch mit einem anderen Mann verheiratet gewesen. Zwei Jahre lang soll sie mit Manson eine Fernbeziehung geführt haben, bevor der Rocker sie bat, nach Los Angeles zu ziehen, um bei ihm zu leben, sagte Bianco. Im März 2011 habe sie schließlich ihr Zuhause in London verlassen und sei bei Manson in dessen West Hollywood-Anwesen eingezogen.