"Game of Thrones"-Star Clarke spricht offen über Hirnoperationen

"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (31) hat erstmals über schwere, gesundheitliche Probleme gesprochen. Nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel 2011 habe man bei ihr ein Aneurysma im Kopf entdeckt - eine mit Blut gefüllte Aussackung einer Arterie. "Zu der Zeit dachte ich eigentlich, ich sei gesund", schrieb die britische Schauspielerin am Donnerstag im US-Magazin The New Yorker.