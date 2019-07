"GoT": Gwendoline Christie schlug sich selbst für Emmy vor

Fans der TV-Show "Game of Thrones" kennen sie als Ritterin Brienne von Tarth, im echten Leben heißt sie Gwendoline Christie (40). Online wird sie derzeit jedoch für etwas ganz anderes gefeiert. Die Schauspielerin hat sich selbst für eine Emmy-Nominierung vorgeschlagen.

Obwohl normalerweise die Vorschläge von den TV-Sendern selbst kommen, in diesem Fall wäre es HBO, ist die Selbstnominierung von Darstellern gar nicht so ungewöhnlich. Außerordentlich ist eher, dass Christie tatsächlich für einen Emmy im Rennen ist.

Die Ritterin im echten Leben

Das Netz feiert die Schauspielerin für diesen Schritt. Sie wird als Vorbild gesehen, weil sie von ihrer Leistung überzeugt sei und sich nicht einfach geschlagen gebe.

Fans gehen sogar soweit, dass sie Eigenschaften des TV-Charakters in dieser Handlung sehen und posten Ausschnitte aus der TV-Sendung. Christie verkörpert eine weibliche Ritterin in "Game of Thrones". Mut und Kampfgeist würden ihr also im "Blut" liegen.