Shania Twain über fulminantes Comeback nach vielen Schicksalsschlägen

Fast 30 Jahre nach ihrem ersten Album ist Sängerin Shania Twain zurück und beschäftigter denn je: Im Oktober kündigte die Country-Ikone ein neues Album mit dem Titel "Queen of Me", welches am 3. Februar erscheint, und eine große Tour für das kommende Jahr an. Twain, die mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern als meistverkaufte Country-Künstlerin aller Zeiten gilt, trällerte sich mit Hits wie "That Don’t Impress Me Much" in die Herzen des internationalen Publikums. Das Leben der heute 57-Jährigen war aber von zahlreichen Tiefpunkten gezeichnet, auf die sie jetzt im Interview mit dem Magazin People zu sprechen kommt.

Als Kind lebte Shania Twain in Armut

Als Kind lebte Twain in Armut. Ihre Eltern waren so arm, dass sie als Kind oft hungrig zur Schule gehen musste. "Es ist nicht einfach, sich zu konzentrieren, wenn dein Bauch knurrt", erinnerte sich die Sängerin einmal in einem Interview an die harte Zeit. 1987 erlitt Twain einen weiteren Schicksalsschlag, als ihre Eltern bei einem Autounfall starben und sie die Fürsorge für ihren Bruder und ihre Schwester übernahm. Unterkriegen ließ sich der Country-Star aber nie: "Wenn du einen emotionalen Tiefpunkt wie diesen erreichst, realisierst du, worauf es im Leben wirklich ankommt."