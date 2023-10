Fürstin Charlène zeigt neuen Look bei Auftritt mit Albert und den Kindern

Am 1. Oktober hatte sich Albert in Rom beim Ryder Cup noch ohne seine Frau, dafür an der Seite von Lavinia Biagiotti, der Präsidentin des Marco Simone Golf & Country Clubs, bei einem Turnier gezeigt.

Am 8. Oktober zeigte sich die ehemalige Profischwimmerin erstmals wieder zusammen mit ihrem Gatten in der Öffentlichkeit. Das Fürstenpaar besuchte zusammen mit seinen Kindern Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques den Place d'Armes, um den Verein Les Smileys Monaco bei seinem zweiten "Tag des Lächelns" zu unterstützen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Lippenleserin verrät, was Kate & William bei Gedenkmesse für Queen besprachen