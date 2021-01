Fürst Albert verrät, wie Charlène ihren 43. Geburtstag zelebriert hat

Am 25. Jänner ist Fürstin Charlène von Monaco 43. Wie die ehemalige Schwimmerin vorhabe, ihren Ehrentag zu zelebrieren, hatte ihr Ehemann Albert bereits im Vorfeld der Feierlichkeiten gegenüber dem Magazin People verraten.

Charlène feierte 43er im kleinen Kreis

Demnach hat Charlène ihren Geburtstag nur mit einer Handvoll Gratulanten gefeiert. Das liegt zum Teil an der Corona-Pandemie. Doch auch sonst ist Charlène kein Fan von großen Feiern.

"Sie mag keine großen Feste", verriet der Fürst von Monaco. Die diesjährige Party werde "so ziemlich eine Familienangelegenheit", hatte Charlène nur wenige Tage vor ihrem Geburtstag ausgeplaudert. Ob und welche Familienmitglieder außer ihm und den beiden gemeinsamen Kindern bei der Feier zugegen waren, hat Albert nicht verraten.

Für den monegassischen Fürsten ist es wichtig, dass seine Familie ein Vorbild in Sachen "Social Distancing" ist und sich an die coronabedingten Einschränkungen halte. So war die anhaltende Pandemie auch der Grund dafür, warum Charlènes und Alberts Zwillinge im vergangenen Monat auf eine große Geburtstagsparty verzichten mussten. Den 6. Geburtstag ihrer Kinder Jacques und Gabriella am 10. Dezember feierten Charlène und Albert lediglich zu viert, ohne Gäste, gefeiert.