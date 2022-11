Fürst Albert informiert Öffentlichkeit über Charlènes Gesundheitszustand

Im letzten Jahr blieb Charlène dem Programm am Nationalfeiertag des Stadtstaates fern. Gesundheitliche Probleme hatten eine Teilnahme verhindert. Monatelang hatte sie zuvor in ihrer Heimat Südafrika festgesessen. Eigentlich war sie in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Örtlichen Medien hatte sie dann wenig später berichtet, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr nach Europa in das kleine Fürstentum hinausgezögert. Beim Fliegen in großer Höhe könne sie den Ohrendruck nicht ausgleichen. Mehrfach wurde sie im Krankenhaus behandelt.

Albert II und Charlene sind seit 2011 verheiratet. Der lange Aufenthalt der Ex-Schwimmerin in Südafrika hatte Spekulationen über Eheprobleme genährt. Inzwischen zeigt sie sich wieder öfter bei Terminen in der Öffentlichkeit.