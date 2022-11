Cheyenne Ochsenknecht in Sorge um Töchterchen Mavie

Model Cheyenne Ochsenknecht gewährt ihren über 500.000 Followerinnen und Followern auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihr Leben. In einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story teilte sie am Montag ihre Sorgen um ihre kleine Tochter. "Ich schwöre euch bei allem was ich habe - und der Nino kann das unterschreiben - letzte Nacht war die schlimmste Nacht seit Mavie auf der Welt ist. Es war grauenhaft", so Ochsenknecht in einem von mehreren Video-Clips. Das einjährige Mädchen habe Krupp-Husten. Es sei ihr bereits besser gegangen, doch dann habe sie in der Nacht "wie am Spieß geschrien". "Sie hat sich vor Schmerzen gekrümmt und man durfte sie nicht anfassen", so Ochsenknecht. Einschlaftricks haben demnach nicht geholfen. "Sie hat richtig hyperventiliert."