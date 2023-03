Shakira macht keinen Hehl aus ihrer Wut gegen Ex Piqué

Popstar Shakira hat die eigene Musik geholfen, die Trennung von ihrem Ex-Mann, dem Fußballstar Gerard Piqué, zu bewältigen. "Meine Lieder sind die beste Therapie", sagte die kolumbianische Sängerin am Montag in ihrem ersten Interview seit der Veröffentlichung ihres neuen Erfolgshits "BZRP Music Session #53". Die Lieder seien "wirksamer als eine Sitzung bei einem Psychologen oder Psychoanalytiker".

Musik, um Liebes-Aus zu verarbeiten

Die Aufnahme des Hits im Jänner sei für sie "ein Ventil" gewesen, sagte die 46-Jährige in einem Interview im mexikanischen Fernsehen. "Ich ging in einem Gemütszustand ins Studio und kam in einem anderen wieder heraus." Ohne dieses Lied und die Möglichkeit, über den Schmerz nachzudenken, wäre sie "nicht dort, wo ich heute bin", fügte Shakira hinzu.