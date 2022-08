Für jeden sichtbar: Brooklyn Beckhams neues Tattoo mit eindeutiger Botschaft

Brooklyn Beckham ehrt seine Ehefrau Nicola Peltz mit einer neuen Tätowierung: Auf seiner Hand steht von nun an für jedermann gut sichtbar das englische Wort "married" - also "verheiratet". Wohl ein eindeutiges Zeichen seiner Zuneigung: "Habe mein Baby überrascht", kommentierte Beckham in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story ein Foto von sich, das kurz nach dem Stechen des Motivs entstanden sein dürfte.