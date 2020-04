Für 249 Pfund nimmt John Cleese eine persönliche Video-Botschaft auf

Der britische „Monty-Python“-Star John Cleese (80) hat die Vernetzungsplattform „Cameo“ entdeckt. Stars und Fans kommen dort zusammen und gegen Geld nimmt Cleese nun vierminütige, persönliche Video-Botschaften auf. 249 Pfund (283,36 €) muss man dafür berappen. „Ich kann Nachrichten an eure Lieben schicken. Ich kann süß und lieb und sympathisch sein, wenn es wirklich das ist, was ihr wollt“, sagt er in seinem Vorstellungsvideo.