Frühstück mit Gernot Kulis

Seine Anrufe als "Callboy" bereitet er genauso akribisch vor wie die Gags als Stand-up-Comedian. Mit seiner One-Man-Show " Kulisionen" tourt er zurzeit erfolgreich durch Österreich. Sein Job sei eine Mischung aus Lockerheit und totaler Professionalität. "Was ich bei Ö3 machen kann, verpackt beides. Ich kann perfektionistisch denken und mich entfalten."



Mit "Crash-Kulisionen" gehe er auch durchs eigene Leben. Das hat er in sein Programm verpackt. "Aber die ersten 15 Minuten schreibe ich gemeinsam mit meinen Autoren Gregor Barcal und Oliver Lemmerer immer neu, tagesaktuell und auf die Region, in der ich spiele, abgestimmt. Das ist die Herausforderung, das ist Stand-up, das ist kein reines Kabarett mehr." Er steht in der Früh auf und will Spaß haben. "Ein bisschen ärgern, ein bisschen pflanzen, ein bisschen lachen." Sein Motto heißt: "Angenehmes Verbringen." Als "Professor Kaiser", als einer der fünf "Comedy Hirten" oder als einer der zwei "Lofntola" unterhält der Lavanttaler seine Ö3 -Fans seit zwölf Jahren.