"Froh, am Leben zu sein": Dennis Quaid über Tiefpunkt seiner Drogensucht

"Man braucht etwas, um die Leere zu füllen"

Es war notwendig. Quaid war damals einfach nicht "zuverlässig" - weswegen sich auch die Band, in der zu diesem Zeitpunkt war, seinetwegen über Nacht auflöste.

Was dem Hollywoodstar durch seine wohl schwierigste Zeit half, war die Rückkehr zu seinen christlichen Wurzeln. Sucht veranlasse Menschen dazu, "eine Leere in uns zu füllen", erklärt Quaid. "Wenn man mit der Sucht fertig ist, braucht man etwas, um dieses Loch zu füllen, etwas, das wirklich funktioniert, oder?", sagt er über seinen Glauben.

1990, als er sich entschieden hatte, sich von den Drogen loszusagen, schrieb Quaid das auf seinem Glauben basierende Lied "On My Way to Heaven" für seine Mutter Juanita, "um sie wissen zu lassen, dass es mir gut ging, denn vorher ging es mir nicht gut".