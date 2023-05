Frischgebackener Papa: De Niro (79) zeigt Baby-Tochter und verrät Namen

Anfang dieser Woche hatte der Hollywood-Star (The Irishman") im Interview mit einer TV- Reporterin von ET Canada zu seinem neuen Film "About My Father" die Vaterschaft bekanntgegeben. Nach seinen sechs Kindern gefragt, korrigierte der Schauspieler die Reporterin, es seien sieben. Er sei gerade wieder Vater geworden, sagte De Niro, ohne aber weitere Einzelheiten zu nennen. De Niros älteste Kinder Drena (51) und Raphael (46) hat er mit seiner Ex-Frau Dianne Abbott. Die Zwillingssöhne Julian und Aaron (27) sind von seiner damaligen Freundin Toukie Smith, Sohn Elliot (25) und Tochter Helen (11) hat er mit seiner Ex-Frau Grace Hightower.