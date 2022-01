Frisch verliebt: Sky du Mont zeigt seine neue Freundin

Laut der BILD sollen Sky du Mont und seine neue Freundin bereits seit sechs Wochen ein Paar sein. Die neue Frau an seiner Seite wäre eine 52-jährige Autorin und würde mit Vornamen Alexandra heißen. Außerdem sei sie Mutter eines Sohnes und würde in England leben. Auch Silvester hätte das Paar zusammen verbracht. "Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr glücklich", verriet Sky du Mont im Interview mit der deutschen Zeitung und fuhr fort, dass es "Liebe auf den zweiten Blick gewesen" sei.