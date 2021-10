"Friends"-Star Matthew Perry plant Enthüllungen "aus erster Hand"

"Friends"-Schauspieler Matthew Perry will seine Autobiografie veröffentlichen. "In der Vergangenheit ist von anderen so viel über mich geschrieben worden", sagte der 52 Jahre alte Schauspieler dem Magazin People. "Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass die Leute es direkt aus erster Hand erfahren. In diesem Fall also aus meiner Hand."