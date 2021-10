Trennung bei Gigi Hadid und Zayn Malik

In einer auf Twitter geteilten Erklärung schrieb er indes, er wolle "einen Ort schaffen, an dem Familienangelegenheiten nicht auf der Weltbühne ausgetragen werden" und fügte hinzu, dass der Vorfall "eine private Angelegenheit war und dies auch bleiben sollte". Was er damit konkret meinte, ließ er offen, deutete jedoche einen Streit mit einem Familienmitglied Hadids an, das sich "Zutritt zu seinem Heim verschaffte, während seine Partnerin nicht da war". Der Vorfall habe sich vor einigen Wochen zugetragen.