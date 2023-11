"Friends"-Star Matthew Perry in Los Angeles beigesetzt

Zahlreiche Menschen haben Perry auch vor dem "Friends"-Haus in New York gedacht. An einer Straßenlaterne vor dem Gebäude legten sie Blumen und Zettel mit Botschaften nieder.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Friends"-Stars trauern um Matthew Perry, Generationen nehmen Abschied

Das mehrstöckige Haus an einer Straßenecke im West Village in Manhattan wurde in der Erfolgsserie mithilfe von Außenaufnahmen als Wohnhaus mehrerer Hauptprotagonisten ausgegeben, gedreht wurde allerdings im Studio in Los Angeles. Trotzdem wurde das "Friends"-Haus in New York zur Touristenattraktion.