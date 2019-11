"Friends": Jennifer Aniston teilt Hinter-den-Kulissen-Schnappschuss

Ikone Aniston dankt Rachel

Ihre Rolle als Rachel Green brachte Anistons Hollywood-Karriere einst ins Rollen. Am vergangenen Sonntag bekam sie im Rahmen der "People's Choice Awards" nun den "Icon Award" überreicht, den sie auch "Rachel" zu verdanken habe. In ihrer Dankesrede erklärte Aniston, dass sie den Ikonen-Status nicht ohne ihre Rolle in Friends erreicht hätte. "Wenn ich irgeneinen Anspruch auf den Titel 'Ikone' habe, dann nur, weil ich Teil einer ikonischen Show mit einer ikonischen Besetzung und einem ikonischen Haarschnitt sein durfte", so Aniston und ergänzt, dass "Friends" ein Geschenk fürs Leben gewesen sei, ohne das sie heute nicht auf der Bühne stehen würde.