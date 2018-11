"Friends": Was wurde eigentlich aus Baby Emma?

Inzwischen sind die beiden zu Teenagern herangewachsen – und sind nach wie vor als Schauspielerinnen tätig. Gerade drehten die sechzehnjährigen Schwestern an der Seite von Elisabeth Moss und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o den Horrorfilm "Us", der am 15. März und die Kinos kommen soll.

Nach "Friends" waren die beiden zunächst in einer Reihe Kurzfilme zu sehen. An ihre Zeit am Set der Show haben die ehemaligen Serien-Babys aber keine Erinnerung mehr. "Ich kann mich an nichts erinnern. Aber ich habe Fotos gesehen", gestand Cali gegenüber dem Onlinemagazin Bustler.