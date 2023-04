Freund packt über Karl Lagerfelds Verhältnis zu Claudia Schiffer aus

Ihre Freundschaft soll unter Lagerfelds besitzergreifender Art zuweilen jedoch gelitten haben, wie in einer neuen Dokumentation über den Fashiondesigner angedeutet wird. Das deutsche Model war jahrelang das Gesicht von Chanel, aber wie viele seiner Freunde soll auch Schiffer Lagerfelds Zorn zu spüren bekommen haben, wenn sich der Modemacher betrogen fühlte.

In der kommenden BBC Two-Dokumentation "The Mysterious Mr Lagerfeld" erzählt seine Markenmanagerin Caroline Lebar laut The Sun, die bereits erste Einblicke in die Doku erhalten hat: "Planet Karl ist schwarz und weiß, besteht aus Loyalität und Freundschaft."