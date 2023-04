20 Kilo mehr: Sarah Knappik spricht über Gewichtzunahme

Sarah Knappik ist aktuell in der TV-Show "Kampf der Realitystars" zu sehen. Viele Fans erkennen sie nicht wieder - worüber sie in den sozialen Medien Kommentare abgeben. Die ehemalige GNTN-Kandidatin hat erheblich an Gewicht zugenommen.

Sarah Knappik über ihre neuen Kurven

Sie selbst kommt in dem Fernsehformat auf ihre neuen Kurven zu sprechen. "Ich bin natürlich schwanger gewesen und habe mich da auch körperlich verändert", sagt sie bei "Kampf der Realitystars". "Ich habe 20 Kilo zugenommen und das ist okay, weil ich bin so wie ich bin."