Doch keine Versöhnung? Kim Kardashian und Kanye West hatten in den vergangenen Wochen für Gerüchte gesorgt, nachdem Kardashian ihren Noch-Ehemann bei mehreren seiner Auftritte unterstützt hatte und bei einer der Präsentation seines neuen Albums "Donda" in Chicago sogar im Hochzeitskleid aufgetreten war. Im Februar hatte die 40-Jährige die Scheidung eingereicht. Fans und Boulevardmedien hatten zuletzt aber gerätselt, ob die Scheidungspläne des Paares in Anbetracht des nach außen demonstrierten Zusammenhalts nun etwa auf Eis liegen würden. Jetzt schockierte West jedoch viele seiner Fans, weil er der Mutter seiner Kinder auf Instagram entfolgte.

Kanye West entfolgt Kardashian auf Instagram

Wie unter anderem Us Weekly berichtet, folgt der Musiker Kardashian nicht mehr auf der Social-Media-Plattform. Stattdessen hat er sich dazu entschieden, nur noch einer Handvoll Accounts zu folgen. Der radikale Schritt überrascht. Kursierten doch erst vor Kurzem noch Gerüchte, der Rapper würde seinen Freunden gegenüber damit prahlen, wieder mit Kim zusammen zu sein.

Wests Entscheidung, kein Follower seiner Noch-Ehefrau mehr zu sein, folgt nachdem sich seine Fans gefragt haben, ob der Rapper auf seinem Album "Donda" zugibt, Kardashian betrogen zu haben. "Hurricane", das fünfte Lied auf dem Album, sorgte für Schlagzeilen mit Textpassagen, die auf eine mögliche Untreue in der gescheiterten Beziehung der beiden Promis anspielten. Auf dem Track rappt West unter anderem: "Here I go actin’ too rich. Here I go with a new chick. And I know what the truth is. Still playin’ after two kids. It’s a lot to digest when your life always movin."