Frau schwer verletzt: William und Kates Konvoi in Unfall involviert

Auf dem Weg zur "Order of the Garter"-Zeremonie auf Schloss Windsor soll sich laut Daily Mail in London ein Unfall ereignet haben, in den der Konvoi von William und Kate involviert war.

Kate und William: Frau bei Unfall schwer verletzt

Bei dem Unfall, der sich bereits am Montag ereignete, wurde eine Frau schwer verletzt. Die 83-jährige Dame erlitt einen Beckenbruch und musste ins Spital gebracht werden.

Augenzeugen wollen gesehen haben, wie die Frau von einem Polizei-Motorrad, das den Konvoi der Royals anführte und Williams und Kates Range Rover voraus fuhr, niedergeführt worden war.