Foto: Tochter von Jordaniens Königin Rania ist verlobt

Die für ihr politisches Engagement und ihre Schönheit bekannte Königin von Jordanien ist an zahlreichen internationalen Hilfsprojekten und Bildungs-Initiativen in Jordanien beteiligt.

Geboren wurde sie 1971 als Rania Faisal Yassin in Kuwait, wo sie auch aufwuchs und zur amerikanischen Schule ging. Ihr Vater, ein palästinensischer Arzt, war aus dem Westjordanland in das Emirat geflohen. 1990 musste die Familie dann im Zuge des Golfkriegs die neugewonnene Heimat wieder verlassen. Sie kam in die jordanische Hauptstadt Amman. Dort lernte Rania den damaligen Prinzen Abdullah kennen. 1993 wurde Hochzeit gefeiert. Neben Iman haben sie noch drei weitere Kinder.