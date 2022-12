Nach 8 Jahren Auszeit: Neues Filmprojekt von Cameron Diaz enthüllt

Im Sommer dieses Jahres wurde bekannt, dass Schauspielerin Cameron Diaz acht Jahre nach ihrem letzten Film auf die Leinwand zurückkommen wird. Für den gemeinsamen Film "Back in Action" mit Jamie Foxx werde sie ihre Tätigkeit als Schauspielerin wieder aufnehmen, verkündete Foxx auf Instagram und verriet: "Die Produktion startet noch dieses Jahr."

Fortsetzung von "Liebe braucht keine Ferien" mit Diaz?

Neuen Medienberichten zufolge dürfen sich Fans angeblich außerdem auf ein weiteres Filmprojekt mit Diaz in der Hauptrolle freuen. Diaz soll einen Vertrag für eine Fortsetzung der beliebten Romcom "Liebe braucht keine Ferien" (Originaltitel: "The Holiday") unterzeichnet haben, in der sie 2006 an der Seite von Jude Law zu sehen war.