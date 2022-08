"Die Einmalige": Silbereisen sorgt für Gänsehautmoment bei Helene-Fischer-Show

In den vergangenen Monaten hatte sich die frischgebackene Mama und Schlagerqueen Helene Fischer rar gemacht - jetzt ist sie zurück. Vor 130.000 Zuschauern stellte die 38-Jährige am Samstag in München auf einer riesigen Open-Air-Bühne ihr Album "Rausch" vor.

"Ich kann es kaum erwarten, live auf der Bühne zu stehen und mit meinem Publikum das Leben zu feiern. Die Emotionen und die Energie eines solchen Abends sind durch nichts zu ersetzen", sagte Fischer laut Mitteilung im Vorfeld. Und die Fans von Helene Fischer wurden nicht enttäuscht.

Die Einmalige

Den heute wohl größten Schlagerstar der Republik nannte der deutsche Sänger und Moderator Florian Silbereisen jahrelang seine Lebensgefährtin: 2008 machten er und Fischer ihre Beziehung öffentlich.