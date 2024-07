Finger weg von meinem Mann: Zickenkrieg zwischen Kate Moss und Lily Allen

Den Namen der betreffenden Frau nennt Allen wie gesagt nicht, es könnte sich aber um Supermodel Kate Moss handeln, spekuliert die britische Presse, da die Musikerin 2009 an der Spendenaktion "Hoping's Got Talent" teilgenommen hat, einer von Moss organisierten Veranstaltung im Londoner Café de Paris.

Allen half an diesem Abend dabei, Geld für die Kinderhilfsorganisation The Hoping Foundation zu sammeln, während sie mit Moss' damaligem Freund Jamie Hince, dem Gitarristen der Rockband "The Kills", auf der Bühne stand, um "Dream A Little Dream Of Me" zum Besten zu geben.

Allen betonte, dem namentlich nicht genannten Star - von der man annimmt, dass es sich um Moss handelt - inzwischen vergeben zu haben, auch wenn sie sich einst dazu veranlasst gefühlt hat, es dieser einer späteren Preisverleihung heimzuzahlen.

Die Sängerin wandte sich öffentlich an ihre einstige Rivalin, um sich für ihr "besonders kleinliches" Verhalten zu entschuldigen.

Kate Moss hat sich zu den indirekten Anschuldigungen bisher nicht öffentlich geäußert.