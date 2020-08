"Fernsehskandal des Jahres": Zuschauer empört über "I Can See Your Voice"

Am Dienstagabend startete RTL die neue Musikshow "I Can See Your Voice", in der Prominente erraten sollen, wer singen kann, ohne vorab die Stimme der Kandidaten und Kandidatinnen zu hören.

"Kein Abstand, keine Maske": Kritik an neuer RTL-Show

Zum Rateteam gehörten Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, Comedy-Star Thomas Hermanns, Profikoch Tim Mälzer, "Let's Dance"-Juror Jorge González sowie Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers.

Die Spielregeln: In jeder Runde müssen die Juroren jeweils eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer nach Hause schicken. Dem Gewinner winken 10.000 Euro.

Das Geschehen auf der Castingbühne geriet jedoch schnell in den Hintergrund. Denn das Publikum interessierte sich vor allem dafür, wieso in Angesicht der Corona-Pandemie zwischen den Anwesenden im Studio kein Abstand eingehalten wurde.