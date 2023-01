Fehlgeburt bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi sind im November 2021 Eltern von Drillingen geworden und haben seither acht Kinder. In einer Instagram-Fragerunde kam die Ehefrau des Rappers jetzt aber auf ein trauriges Ereignis zu sprechen. Was bisher niemand wusste: Das Paar musste in der Vergangenheit eine Fehlgeburt verkraften.

Anna-Maria Ferchichi spricht über Fehlgeburt

Die Schwester von Sängerin Sarah Connor wurde von einem Fan gefragt, ob sie jemals eine Fehlgeburt hatte - worauf Ferchichi eine unerwartet ehrliche Antwort gab. "2014, kurz nach der Zwillingsschwangerschaft in der achten Schwangerschaftswoche", sagte sie. Man habe eine sogenannte Ausschabung bei ihr vornehmen müssen - ein Eingriff, bei dem Reste des Embryos, des Mutterkuchens beziehungsweise der Gebärmutterschleimhaut operativ aus der Gebärmutter entfernt werden. Eine sogenannte Kürettage soll Komplikationen vorbeugen.