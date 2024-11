Fehler in Geburtsurkunde: Cher war "schockiert", als sie ihren "richtigen" Namen erfuhr

Seit Jahrzehnten steht die Popikone im Rampenlicht, hat einen Oscar, Grammy und Emmy gewonnen, wurde in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen und macht immer noch Musik und Schlagzeilen. Sie war Hippiemädchen und Discoqueen, mit Glamour, schrillen Outfits und Las-Vegas-Auftritten bis hin zur Interpretin von Abba-Songs oder Rockerin.

Als Cherilyn Sarkisian im kalifornischen El Centro als Tochter eines Truckers und einer Clubsängerin geboren, wuchs sie in ärmlichen Verhältnissen auf. Sie habe früh gelernt, dass auf Erwachsene kein Verlass sei, schreibt Cher im jüngst erschienenen ersten Teil ihrer Memoiren "Cher: The Memoir - Part One". Im kommenden Jahr soll Teil zwei folgen. Sie sei von dem Buch völlig geschafft, erzählte die 78-Jährige der New York Times. Die Materialfülle ist schließlich enorm.

"Dachte, ich heiße Cherilyn"

In ihrem Buch erzählt Cher laut dem US-People-Magazin auch von einer unerwarteten Entdeckung im Jahr 1979. Als sie eine Kopie ihrer Geburtsurkunde beantragte, habe sie "schockiert" herausgefunden, dass im Feld für den Vornamen "Cheryl" eingetragen worden war. "Ich glaubte, Cherilyn sei mein Name, bis zu dem Tag, an dem ich mich entschloss, meinen Namen in Cher zu ändern", so die Sängerin.

Ein Missverständnis führte offenbar zu dem fehlerhaften Eintrag in der Geburtsurkunde der Sängerin: 1946 lag Chers damals 19-jährige Mutter, Georgia Holt, People zufolge in einem kleinen Krankenhaus in El Centro, Kalifornien, einen Monat zu früh die Wehen. "Sie war erschöpft, als ich am Montag, dem 20. Mai, gegen 7:30 Uhr morgens kam", schreibt Cher demnach. Während die junge Mutter sich erholte, habe eine Krankenschwester gefragt, wie sie ihr Kind nennen wolle. "Meine Mutter hatte keine Ahnung, aber die Frau bestand darauf, also antwortete sie: 'Nun, Lana Turner ist meine Lieblingsschauspielerin und ihr kleines Mädchen heißt Cheryl. Meine Mutter heißt Lynda, wie wäre es also mit Cherilyn?'", schreibt Cher in ihren Memoiren.

Später habe sie ihre Mutter zur Rede gestellt und gefragt: "Kennst du überhaupt meinen richtigen Namen, Mom?" Diese habe ihr das Dokument aus den Händen gerissen, es angesehen, mit den Achseln gezuckt und schlicht entgegnet: "Ich war ein Teenager und hatte große Schmerzen. Gönn mir eine Pause." Schließlich änderte sie ihren Vornamen offiziell auf die verkürzte Form "Cher".

Holt sei sieben Ehen eingegangen und habe sie als kleines Mädchen um Rat gefragt, wie sie wohl die nächste Miete zahlen können, erzählte die Sängerin im CBS-Interview.