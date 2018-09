Kein Testament: Herausforderung für Aretha Franklins Erben

Aretha Franklin galt in ihrer Karriere als so abgebrüht, dass sie ihre Gage direkt vor dem jeweiligen Auftritt einforderte. Für ihre Nachkommen werden die finanziellen Angelegenheiten nicht ganz so einfach zu regeln sein. Der Grund: Die Queen of Soul hat bis zu ihrem Tod im Alter von 76 Jahren versäumt, ein Testament zu verfassen. Und das, trotz der Tatsache, dass sie seit Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt.