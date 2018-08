Aretha Franklin: Wer erbt das Vermögen der Sängerin?

Am 16. August starb die große Soul-Sängerin Aretha Franklin im Alter von 76 Jahren in ihrem Haus in Detroit an den Folgen ihres jahrelangen Krebsleidens. Bis zuletzt an ihrer Seite: Franklins langjähriger Lebensgefährte Willie Wilkerson sowie ihre vier, aus zwei früheren Ehen stammenden Söhne, Clarence, Edward, Ted White Jr. und Kecalf Cunningham.