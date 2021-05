Fast die Hälfte der Briten für Titel-Entzug von Harry und Meghan

Nach den jüngsten Vorwürfen von Prinz Harry (36) gegen das Königshaus plädiert fast die Hälfte der Menschen in Großbritannien dafür, dem Queen-Enkel und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (39) die royalen Titel zu entziehen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov stimmten 44 Prozent von 4.567 Erwachsenen zu, dass das Paar nicht länger die Bezeichnung Herzog und Herzogin tragen solle.

Vor allem ältere Menschen waren dieser Meinung: In der Altersgruppe von 50 bis 65 Jahren votierten 55 Prozent für den Titelentzug, über 65-Jährige sogar zu 59 Prozent. Bei den 18- bis 24-Jährigen war es hingegen nur jeder Fünfte (20 Prozent), hingegen sagte hier mehr als jeder Vierte (27 Prozent), dass sie ihre Titel weder verlieren noch aufhören sollten, sie zu nutzen.